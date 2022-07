Wenn der "Genuss aus aller Welt" versprochen wird, dann soll dies auch halten. Das ist das Konzept, das Showproduzent und Catering-Profi Jochen Auer aus Bad Ischl mit seinem Team von Stage Culinarium unter dem Namen "European Street Food Festival" in den vergangenen sieben Jahren zur Marke in ganz Österreich gemacht hat. Am 23. und 24. Juli kann man sich davon wieder einmal in Wels überzeugen.