Kürmayr übernahm das Welser Traditionsschuhhaus Kaltenberger

Mit Unterstützung von Wels Marketing hat Ernst Mayr vom Schuhhaus Kaltenberger eine ideale Übergabe zustande gebracht. Anfang Februar ist Schuhmode Kürmayr in Schwertberg in das Welser Traditionsschuhhaus eingezogen. Kaltenberger-Kunden werden all ihre Lieblingsmarken auch bei Kürmayr wiederfinden. Das Sortiment wird zusätzlich um neue und trendige Marken ergänzt.

Das inhabergeführte Familienunternehmen aus Schwertberg verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Schuhbranche und betreibt mit der Ansiedlung in Wels bereits acht Filialen. Das Unternehmen setzt auf hohe Qualität bei Schuhen und Taschen, kompetente Verkaufsberatung und Präsenz in Innenstadtlage.

Jedes Geschäft ist individuell auf die Bedürfnisse des jeweiligen Standorts angepasst. Durch die Übernahme in Wels wurden Topmarken wie der deutsche Komfortschuhspezialist "Semler" und die Marke "Cinzia Valle" ins Programm aufgenommen. Kürzlich statteten Vertreter aus Politik und Wels-Marketing-Chef Peter Jungreithmair Fritz und Elisabeth Kürmayr einen Geschäftsbesuch ab.