Künstler stellen am Hollengut aus

Die Vernissage Kunstschaffender der Galerie "Die Forum Wels" mit dem Titel "Ortswechsel" findet am kommenden Sonntag um 11 Uhr statt. Eröffnungsredner sind Schauspieler Erich Langwiesner und Kunstkurator Franz Prieler.

Ausstellungszeiten sind 16. bis 19. Juli sowie 23. Juli jeweils von 14 bis 19 Uhr, am 24. Juli von 17 bis 22 Uhr und am 25. Juli von 14 bis 22 Uhr. Die Finissage mit Jazzbrunch geht am 26. Juli von 10 bis 14 Uhr über die Bühne, dazu wird um Anmeldung gebeten: Tel. 0676-5904411.

