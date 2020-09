Küchenbrand in Mehrparteienwohnhaus: Baby in Spital

Die Einsatzkräfte wurden am Mittwoch in den Welser Stadtteil Vogelweide gerufen. In der Küche einer Wohnung im ersten Stock war aus bisher unbekannten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen, die Rauchentwicklung war allerdings erheblich. Das Gebäude musste anschließend lange belüftet werden.

Bild: Matthias Lauber

Die Wohnungsmieterin war beim Eintreffen der Feuerwehr nicht in der Wohnung. Insgesamt mussten vier Personen - darunter ein Baby - mit der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Polizei hat am Nachmittag damit begonnen, die Ursache für den Brand zu klären.





Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.