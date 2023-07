"Kubin-affin": Hommage an weltbekannten Künstler in Wernstein

Nachtgespenster, durchsichtige Gestalten oder ertränkte Kinder, die des Nachts ihren Mördern im Traum erscheinen, um ihnen Angst einzuflößen. Zahlreiche solche Figuren hat der Künstler Alfred Kubin, der einen Großteil seines Lebens in Wernstein am Inn (Bezirk Schärding) lebte, illustriert – unter anderen für Literaten von Weltrang wie Edgar Allan Poe. Das "Kubinhaus" in seinem Heimatort zeigt noch bis Sonntag Werke von Künstlern, die sich mit seinem Schaffen auseinandergesetzt haben.