Kritik von SP, VP und Grünen an Gestaltung der Stadtteilprozesse

Nur rund 50 Teilnehmer, Journalisten und Politiker eingerechnet, nahmen an der Veranstaltung teil.

Weil es die erste Auftaktveranstaltung für einen Stadtteilprozess gewesen sei, sei vorab nicht klar gewesen, wie viele Bewohner der Vogelweide am Dienstagabend kommen würden, sagte Stadtrat Ralph Schäfer (FP) auf OÖN-Anfrage am Mittwoch. 4000 Haushalte seien per Postwurf eingeladen worden, rund 50 Personen seien tatsächlich gekommen. "Wir werden uns anschauen, wie wir die Veranstaltungen künftig besser bewerben können", sagte er.