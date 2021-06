Kritik in Bad Schallerbach an massivem Rückschnitt der Alleebäume

Rechts und links der Straße wurden auf mehreren hundert Metern die Bäume massiv gestutzt. Ein Leser hat sich verärgert über die "schrecklich zugeschnittenen Bäume" an die OÖN gewandt: "In vielen Städten gibt es riesige Alleebäume als großartige Schattenspender. Wer gibt den Auftrag für solche unsinnige Maßnahmen?" Auch an die Grünen wurde die Kritik herangetragen, bestätigt Fraktionsobfrau Christine Gruber.