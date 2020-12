Krippenkunst im Schaufenster

In reiner Handarbeit wurden die Tonfiguren der Künstlerin Angeli Tripi aus Palermo hergestellt, alle Figuren sind Unikate, wurden von Hand geformt, anschließend gebrannt, bemalt und mit leimgetränkten Stoffen bekleidet. Der Krippenhintergrund stammt von Hintergrundmaler Alfred Fleckstein aus Deutschland. Die Krippe ist bis zu Lichtmess in der Auslage neben Moden Uschi und dem Parkhotel Garni in der Badstraße ausgestellt.

