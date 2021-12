Krippen- und Engelausstellung

Bis zum Heiligen Abend können Besucher der Pfarrhomepage täglich ein Fenster des Online-Adventkalenders öffnen. Menschen teilen, was Engel für sie bedeuten. Sogar Bischof Manfred Scheuer hat einen Beitrag vorbereitet.

Im Foyer der Kirche steht ein leerer Adventkalender, der bis kurz vor Weihnachten gefüllt werden möchte. Damit wird bedürftigen Menschen der Pfarre eine kleine Freude bereitet. Für Kinder gibt es an jedem Adventwochenende eine Überraschung. So stehen in einer Kiste etwa Ausmalbilder und Engelgeschichten bereit, die sich die Kinder mit nach Hause nehmen dürfen.