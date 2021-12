Krippe aus Schreibmaschinentasten setzt einen Kontrast zu Altbewährtem

Man muss schon näher hinschauen, um die Installation des Künstlerduos "coop_zweierlei" als Krippe wahrzunehmen. Die Installation von Ilona Agnes Tömö und Thomas Schlager-Weidinger erschließt sich nicht von selbst. 700 alte Schreibmaschinentasten, die mit unterschiedlich langen Drähten in einer Lochplatte fixiert sind, ergeben eine Art Regenszenario, in dem die einzelnen Buchstaben wie Tropfen vom Himmel fallen.

130 Arbeitsstunden

Das Kunstwerk, entstanden in 130 kreativen Arbeitsstunden, wird kommenden Samstag bei der Kripperlroas im Pfarrhof Haag am Hausruck erstmals zu bestaunen sein. Dort bildet es einen bewussten Kontrast zu den traditionellen, altbewährten Krippen. Präsentiert werden 16 an der Zahl. Ein Großteil stammt vom bekannten Raaber Künstler und Krippenbauer Meinrad Mayrhofer.

Wer die "Logos-Krippe" verstehen will, muss sich mit ihrer Entstehungsgeschichte beschäftigen. Von Schlager-Weidinger, einem promovierten Theologen und Lehrer an der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz, stammt die Idee, seine Partnerin gestaltete die künstlerische Umsetzung. "Wir hatten zunächst das Thema Pressefreiheit im Auge, das wir mit den Tasten interpretieren wollten. Davon sind wir aber abgekommen und haben uns entschieden, eine ganz andere Krippe zu entwerfen", schildert Schlager-Weidinger.

Die vom Himmel fallenden Buchstaben gehen auf den Propheten Jesaja zurück, der in Erwartung eines göttlichen Retters die Bitte formulierte: "Taut, ihr Himmel, von oben, ihr Wolken, lasst Gerechtigkeit regnen." Die Installation der Künstlerduos ist einem Kubus nachempfunden. Am unteren Rand bilden die Tropfen mehrmals das Wort "Mensch".

Das Wort ist Fleisch geworden

Anders als die traditionellen Krippendarstellungen beziehen sich die beiden Künstler nicht auf das Evangelium von Lukas, sondern auf jenes von Johannes. Dieses beginnt mit den Worten "Im Anfang war das Wort". Logos (griechisch das Wort) gibt der Krippe auch ihren Namen. Die Logos-Krippe, oder wie der Evangelist Johannes sagte: "Und das Wort ist Fleisch geworden."

In dem Kunstwerk steckt neben viel Theologie auch jede Menge Grob- und Feinarbeit. "Das Zerlegen der Schreibmaschinen war mein Beitrag. Die Feinarbeit, das Verknoten und Verdrahten der einzelnen Tasten, hat Ilona übernommen", so Schlager-Weidinger.

15 Schreibmaschinen zerlegt

Für die Krippe mussten bei 15 alten Schreibmaschinen die Verkleidungen, Verbindungen, Schrauben, Federn und vieles andere entfernt werden, bis die Tasten freigelegt werden konnten. Wunderschöne Gebilde, die mit ihren langen und verzweigten Hälsen an Notenschlüssel oder exotische Zeichen erinnern.

Erstmals wird die Installation am 18. Dezember im Rahmen der "Haager Kripperlroas" im Pfarrheim Haag gezeigt. (fam)