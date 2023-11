Kriechmayrs Heimverein TVN setzt auf Spitzen- und Breitensport

Der neuerliche Sieg in der Welscup-Gesamtwertung ist das erklärte Ziel des Welser TVN. "Durch die bloße Menge an Rennläufern hatten wir immer einen Vorteil. Nach einer Änderung des Reglements wird es heuer spannend", sagt Obmann Klaus Schinninger. Anna Keppelmüller gewann mit drei Einzelsiegen zuletzt die Damenwertung. Roland Kainz und Bernhard Weissenecker fuhren zu je einem Welscup-Einzelsieg.

Nach einer Knieverletzung geht Zukunftshoffnung Ruth Schweighofer auf Landesebene wieder fit in die Skisaison. In der Vorsaison dominierte sie den oö. Nachwuchscup. Mit einem Schulwechsel in die Skihandelsschule Stams arbeitet die junge Rennläuferin konsequent an der Verfolgung ihrer sportlichen Ziele.

Die 49-jährige Alexandra Zemsauer nimmt es weiterhin mit den deutlich jüngeren Rennläuferinnen auf. In der Vorsaison holte sie den Sieg in der Landescup-Gesamtwertung. Bei den männlichen Jugendlichen wird Nicolas Holzinger als größte Nachwuchshoffnung gehandelt.

Das TVN-Aushängeschild par excellence ist Doppel-Weltmeister Vincent Kriechmayr, dem der Verein für die neue Skisaison intensiv die Daumen drückt: "Ganz besonders freuen wir uns, wenn er beim nächsten Sommerfest wieder vorbeischaut", betonen die TVN-Spitzenfunktionäre. Mit Unterstützung der beiden Hauptsponsoren Sparkasse und Colop konnte der Welser TVN eine neue Ausrüstung anschaffen.

Unterstützung für Kasberg

Dass Hinterstoder und nicht der wirtschaftlich kränkelnde Kasberg das Zentrum des TVN-Rennsports ist, habe laut Rennlauf-Chef Andi Kainz vor allem logistische Gründe: "Wir lagern in Hinterstoder unser gesamtes Equipment. Es wäre zu viel Aufwand, dieses immer hin- und herzutransportieren. Außerdem ist Hinterstoder für Rennen besser geeignet als der Kasberg." Einen Beitrag für dessen Fortbestand will man abseits des Rennsports leisten: "In ihrer Freizeit werden unsere Mitglieder den Kasberg weiterhin ansteuern."

Abseits des Skirennsports engagiert sich der Verein im Jugend- und Breitensport. Veranstaltet werden Treffen und Kurse wie Yoga, Indoor-Klettern, Nordic Walking, Wandern und Alpintouren. (fam)

Autor Erik Famler Lokalredakteur Wels Erik Famler