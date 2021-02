Für Hermann Zemsauer, den Rennleiter des TVN-Wels, ging gestern ein Traum in Erfüllung. Sein früherer Schützling Vincent Kriechmayr, der noch immer Vereinsmitglied ist, holte nach Gold im Super-G bei der gestrigen WM-Abfahrt in Cortina seine zweite Goldmedaille: "Ich habe in der Nacht vor dem Lauf nicht schlafen können, weil ich so nervös war. Ich hab nicht verstanden, warum er sich ausgerechnet die Startnummer eins aussuchte. Nach seiner Siegesfahrt ist es mir klar geworden.