Kremsmüller unterstützt Sozialprojekte

"Wir werden ein Sozialprojekt fördern, das Menschen hilft, ihren Weg ins Arbeitsleben zu finden", sagt Gregor Kremsmüller, Miteigentümer der Kremsmüller Gruppe. Das Motto heißt daher "Arbeit für alle". "Wir möchten in Zeiten der Vollbeschäftigung nicht auf die vergessen, die aus verschiedensten Gründen Schwierigkeiten haben, am Arbeitsleben teilzunehmen."

Im Vorjahr wurden Organisationen, die in der Ukraine Hilfe leisten, unterstützt, so gingen etwa 5000 Euro an die Volkshilfe und an das SOS-Kinderdorf in der Ukraine.

Alle Infos und das Bewerbungsformular findet man im Internet unter kremsmueller.com/life

