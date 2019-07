Kreiselmania: Alles dreht sich um eines der ältesten Spielzeuge der Welt

Ein Jucken in den Fingern bekommen die Besucher der aktuellen Ausstellung im "Kulturama" im Schloss Tollet. Kreisel in vielen Formen und Größen finden sich in den Ausstellungsräumen. Der größte hat eine Länge von zwei Metern, der schwerste Holzkreisel wiegt 65 Kilo. Einige von ihnen dürfen die Besucher auch testen, es finden sich aber auch viele wertvolle Sammlerstücke aus vergangenen Jahrhunderten in den Vitrinen, von denen man die Finger lassen muss.

Möglich gemacht hat die Ausstellung Klaus Mader, der in Kallham mit seiner Frau Margit die Kreiselmanufaktur betreibt. Die beiden gebürtigen Tiroler exportieren ihre Kreisel in die ganze Welt. Mehr als 100 verschiedene Modelle hat Klaus Mader bereits entworfen. Seine Faszination für den Kreisel hat ihn auch zum Sammler werden lassen, seine wertvollsten und originellsten Stücke sind im Schloss Tollet zu sehen. "Wenn ein Kreisel auf dem Tisch liegt, ist es egal, ob jemand drei oder neunzig Jahre alt ist. Keiner kann die Finger davon lassen", sagt Klaus Mader über die Faszination des Spielzeugs. Besonders beeindruckt sind die Besucher und der Kurator der Ausstellung Ernst Martinek vom Levitron. Dieses besteht aus einem magnetischen Kreisel und einer magnetischen Basis. Dreht man den Kreisel an, so beginnt dieser zu schweben. Fingerspitzengefühl ist hier gefragt, bis das Schweben nach dem genauen Justieren auch gelingt. Mehr über die Herstellung der Kreisel ist in einem Film von Ernst Martinek zu sehen.

"Kreiselmania" im Schloss Tollet, bis 27. Oktober. Geöffnet ist Samstag, Sonn- und Feiertag von 13.30 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung: 0680 1260749

