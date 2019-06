Kreative Menschen treffen sich in Wels

Kreative Geister arbeiten zurückgezogen an Kunstwerken, Erfindungen und kreativen Prozessen. Dieses vielfach strapazierte Bild über kreative Berufe wird in Wels heuer bereits zum dritten Mal gebrochen: Beim "Oktolog-Camp" vom 17. bis 25. August, das Florian Walter, Theresia Meindl und Christoph Dorfer organisieren.

Im Alten Schl8hof treffen sich Menschen aus dem In- und Ausland, um gemeinsam Ideen umzusetzen, um von Diskussionen über ihre Arbeit zu profitieren, um sich inspirieren, motivieren zu lassen.

Nicht das fertige Werk steht bei dem "Art & Maker Camp" im Mittelpunkt, sondern der Prozess des Entstehens. "Oktolog ist frei von Erwartungen, aber voll von Möglichkeiten", schwärmt eine Teilnehmerin aus dem Burgenland, die schon zwei Mal dabei war.

Wer sich Oktolog nicht entgehen lassen will, muss sich beeilen: Die Anmeldefrist endet am 15. Juni, Kosten für den achttägigen Kreativ-Prozess: 50 Euro. Das Angebot richtet sich an die ganze Palette kreativer Berufe: vom Grafiker bis zum Schriftsteller, vom Sprayer bis zum Tänzer, vom Programmierer und Designer bis zum Handwerker.

Alle Infos: www.oktolog.at

