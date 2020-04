Krankenkasse nimmt neue Gruppenpraxen und Ärzte unter Vertrag

Mit 1. April hat die Gesundheitskasse (ÖGK) viele neue Gruppenpraxen und Ärzte unter Vertrag genommen. In Wels, Wels-Land, Eferding und Grieskirchen gab es in Summe sieben Veränderungen.

In der Stadt Wels hat die Lungenfachärztin Dr. Sandra Eisendle die Nachfolge von Dr. Karl Waibel angetreten. Ihre neue Ordination befindet sich am Steiningerweg 18.

Nachfolger von Psychiater Dr. Harald Wölfl ist Dr. Michael Kroiß, der gemeinsam mit Dr. Sonja Jusinger in der Eferdingerstraße 50 eine neue Gemeinschaftspraxis für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin in Betrieb nahm.

Neu ist auch die Gruppenpraxis von Dr. Franz Hummer und Dr. Stefan Hofstätter (Orthopädie und orthopädische Chirurgie) in der Wallerer Straße 12.

In Lambach hat Dr. Katharina Przybilla mit Dr. Anna Pabinger in der Leitenstraße 1 eine Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin in Betrieb genommen.

Dr. Iris Stibal, Fachärztin für Orthopädie und orthopädische Chirurgie, startete unlängst am Unteren Graben 2 in Eferding mit einer eigenen Praxis.

In Grieskirchen führte die Hautärztin Dr. Brigitte Charwat-Pessler eine Einzelpraxis, die sie nun gemeinsam mit Dr. Bettina Lehner in eine Gruppenpraxis umwandelte. In der Bahnhofstraße 7 in Grieskirchen wurde die Gruppenpraxis von Dr. Barbara Schmidt & Dr. Heike Wimleitner für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten unter Vertrag genommen.