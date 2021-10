"Krammerei": Landwirte aus der Region bieten Supermärkten Paroli

Zwischen Wels und Buchkirchen eröffnete am Freitag neben der Landesstraße ein bäuerlicher Supermarkt. Im Unterschied zu den Lebensmittelgeschäften hat die "Krammerei" in der Ortschaft Mitterlaab an sieben Tagen die Woche 24 Stunden geöffnet.

Zwei Ehepaare, Carina und Andreas Hochmair sowie Silvia und Gerhard Schiefermüller, bieten in einem klimatisierten Container ihre Produkte an. Weil sie auch von anderen Landwirten beliefert werden, können Kunden in der "Krammerei" aus dem Vollen schöpfen.

"Wir führen 60 Artikel in 100 gekühlten Fächern. Eingekauft wird über ein Touchdisplay. Bezahlt werden kann bar und mit Karten", sagt Apfelbauer Gerhard Schiefermüller. Während er die "Krammerei" mit frischen Äpfeln, Himbeeren, Mini-Kiwis und Säften bestückt, kommen von der Familie Hochmair die Fleisch- und Wurstprodukte. Auf dem Grund der Hochmairs steht auch der Marktstand, der neben den erwähnten Lebensmitteln Milchprodukte, Biogemüse, Brot, Mus, Marmeladen, Nudeln, Eier und andere Köstlichkeiten anbietet, die allesamt von Familienbetrieben aus der Umgebung erzeugt werden.

60 Produkte auf 18 m 2

Bevor sie die "Krammerei" in Angriff nahmen, erkundeten die beiden Landwirte ähnliche Vermarktungsstrategien. Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse gründeten sie eine gemeinsame Handelsfirma und starteten mit dem Aufbau des 18 Quadratmeter großen Marktstandes. "Wir wollten schon vor zwei Monaten starten, die Bewilligung durch den Magistrat hat sich aber etwas verzögert", bedauert Schiefermüller.

Durch Eigenleistungen blieben die Investitionskosten mit rund 100.000 Euro überschaubar: "Wichtig war uns das Erscheinungsbild und dass der Kunde ein 100 Prozent funktionierendes System vorfindet. Den Container haben wir mit Naturholz ummantelt, um ihm ein freundliches Äußeres zu geben. Südseitig ist die Front komplett verglast", schildert der Obstbauer aus Buchkirchen, der mit seinen Erzeugnissen auch große Lebensmittelmärkte beliefert. Neben dem Container wurden vier Parkplätze geschaffen, die vor allem an den Sonntagen gut frequentiert sein werden, wenn die Lebensmittelmärkte geschlossen halten.

Schiefermüller und sein Kompagnon strotzen nur so vor Ideen. So wollen sie Schwerpunkte setzten, um einen größeren Kundenkreis anzulocken. "An den Wochenenden werden wir spezielle Aktionen starten. Da wird es dann Highlights rund um das Schweinsbratl geben oder auch den Bauernkrapfen."

Zu Weihnachten sollen die Freunde der bäuerlichen Direktvermarktung mit speziellen Geschenkpaketen angelockt werden. Die Produktvielfalt soll je nach Gelegenheit erweitert werden. Einig sind sich Schiefermüller und Hochmair in der grundsätzlichen Ausrichtung ihres Projektes: "Wir wollen keine Handelsware verkaufen. Bei uns gibt es ausschließlich Produkte aus der Landwirtschaft."

Ab 1. Juli nächsten Jahres bekommt die "Krammerei" einen weiteren Nachbarn. "Auf der anderen Straßenseite eröffnen wir dann ein Heidelbeerland, das wir auch als Ausflugsziel bewerben wollen", so Schiefermüller.