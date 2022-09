Kostenlose Beratung für pflegende Angehörige in Eferding

Die Pflege von chronisch kranken Familienmitgliedern stellt für viele Menschen eine gewaltige Belastung da – körperlich, aber auch psychisch. "Es ist ganz wichtig, diese Belastung ernst zu nehmen. Die Leute brauchen oft einen Raum, um über ihre Probleme zu sprechen. Und manchmal müssen sie einfach jammern oder sich ausschimpfen", sagt Ute Maria Winkler.

Die Caritas-Beraterin für pflegende Angehörige hat ein offenes Ohr für alle Betroffenen. Die Caritas bietet künftig einmal im Monat im Pfarrzentrum in Eferding Beratungsgespräche mit Winkler an. Die Bandbreite der möglichen Gesprächsthemen ist groß. "In vielen Fällen sind das die angesprochenen Entlastungsgespräche. Viele Menschen kommen sehr unerwartet in die Situation, dass sie Angehörige pflegen müssen. Das ist emotional oft schwierig zu verarbeiten", sagt Winkler. Sie versuche dann, mögliche Lösungswege für Konfliktsituationen und Krisen aufzuzeigen. Doch auch für praktische Fragen zur Pflege kann die Caritas-Expertin zurate gezogen werden: "Dazu gehört zum Beispiel, ob eine Heimpflege oder eine externe Unterbringung besser passt." Das kann in einem oder in einer Reihe von Gesprächen erfolgen. "Mein Ziel ist es, gemeinsam mit den Menschen eine Lösung zu finden, die für alle Beteiligten langfristig tragbar ist", sagt Winkler.

Termine: 21. September, 20. Oktober, 17. November, 15. Dezember Terminvereinbarung: Tel.: 0676/8776 2443 Mail: ute.maria.winkler@caritas-ooe.at