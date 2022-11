Kosten zu hoch: Verein "FreiRaum" gibt Standort in der Welser Altstadt auf

Die Adresse Altstadt 8 ist für das Welser Bürgerbeteiligungsprojekt mit Jahresende Geschichte. Es gelang den Vereinsverantwortlichen rund um Obfrau Monika Weichselbaumer und ihrem Stellvertreter Ralf Drack nicht, die Finanzierung für das nächste Jahr aufzustellen (Kosten: 21.000 Euro). Der Verein "FreiRaum" wird aber weiterhin bestehen bleiben.

Weitergeführt werden jedenfalls der Umweltstammtisch, das Philosophische Café, die Reihe "Wie funktioniert die Stadt?" und der "Brunch für alle". "Wir wollen weiterhin Bürgerbeteiligung fördern und Menschen zusammenbringen", sagt Drack.

Stadtrat Thomas Rammerstorfer hat dem Verein einen Raum im Schl8hof zugesagt (ehemaliger Trödlerladen). Der Grünpolitiker spricht von einem Armutszeugnis für die Politik. "Eigentlich sollte Politik ehrenamtliches Engagement ermöglichen, hier ist es nicht im ausreichenden Maß geschehen", sagt Rammerstorfer.

Die Vorgeschichte ist OÖN-Leserinnen und -Lesern bekannt. Die Stadt hatte bis Ende 2020 die Mietkosten für das Vereinslokal in der Altstadt 8 übernommen, Bürgermeister Andreas Rabl (FP) kündigte dann den Vertrag und bot dem Verein Alternativquartiere an. Diese wurden von den Vereinsmitgliedern aber als ungeeignet abgelehnt. Es folgte eine Mobilisierungs- und Crowdfunding-Kampagne für die Rettung des FreiRaums. Die Finanzierung für zwei Jahre konnte gesichert werden. Politische Unterstützung kam von der SPÖ, der ÖVP, den Neos und den Grünen, die in der Gemeinderatssitzung im Jänner 2022 einen Antrag einbrachten, das Bürgerbeteiligungsprojekt bis 2027 mit 21.000 Euro pro Jahr zu subventionieren. Dieser Antrag fand aber wegen der Ablehnung durch die Freiheitlichen und den MFG-Mandatar keine Mehrheit.

Der Eigentümer bietet die 137 m² in der Altstadt 8 bereits auf willhaben um 335.000 Euro als Wohnung oder Geschäftslokal an.

Der Verein FreiRaum möchte neben dem Raum im Schl8hof auch andere kostenlose Lokalitäten im Stadtgebiet nutzen, die Suche dafür läuft.

FreiRaum-Abschiedsfest in der Altstadt 8 am 26. November um 17 Uhr für Nutzer und Unterstützer