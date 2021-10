Kornspeicher startet durch nach schwierigem ersten Jahr

Fast genau vor einem Jahr eröffnete das Theater Kornspeicher mitten in der Corona-Pandemie neu. Nach dem Umbau und unter der neuen Leitung von Peter Kowatsch fanden damals acht Vorstellungen auf der Kleinkunstbühne statt, bis es erneut zu einem Lockdown kam. Das vergangene Jahr war ein Auf und Ab mit Besucherbeschränkungen, Um- und Neuplanungen von Vorstellungen und der Etablierung von neuen Angeboten wie dem Onlineformat "Talk im Kornspeicher" mit Persönlichkeiten aus der Kulturszene.

"Jetzt hoffe ich auf eine echte Saison und darauf, viele Gäste begrüßen und schöne Kulturabende veranstalten zu können", sagt Kowatsch, denn das Zusammenkommen, um gemeinsam Kultur zu genießen, sei durch nichts zu ersetzen. Er will vor allem auch der regionalen Kulturszene eine Bühne bieten und verschiedenste Genres ausprobieren.

Ab dieser Woche bis Weihnachten hat der künstlerische und kaufmännische Leiter des Kornspeichers rund 30 Veranstaltungen programmiert. Die Besucher erwartet eine bunte Mischung aus Kabarett, Konzerten, Literaturabenden und Veranstaltungen für Kinder wie die beliebten Kasperlvorstellungen. Den Beginn machen am Donnerstag, 7. Oktober, Barbara Richtarski und Emanuel Goldgruber mit dem Märchen Dornröschen. Am 8. Oktober gibt es unter dem Titel "In da Köllagossn" Erlesenes zum Thema Wein mit Schauspieler Franz Froschauer zu hören mit anschließender Weinverkostung.

Erlesenes zum Wein mit F. Froschauer

Am 10. Oktober bietet der Kornspeicher dem musikalischen Nachwuchs bei einer Matinee ein Podium. Zu hören sind junge Musikerinnen und Musiker der Landesmusikschule Wels, die beim Musikwettbewerb "Prima la musica" die Jury überzeugten. Kabarettfreunde kommen bei den Vorstellungen der Steirer Nachwuchskabarettistin Elli Bauer ("Stoffsackerlspruch", 15. Oktober) und Werner Brix auf ihre Rechnung ("Mit Vollgas zum Burnout" 30. Oktober).

Schauergeschichten aus der Weltliteratur mit Barbara Richtarski und Walther Derschmidt stehen kurz vor Halloween am 28. Oktober auf dem Programm. Das musikalische Duo Scrapbook tritt am 29. Oktober auf.

Platz haben im Theater Kornspeicher bis zu 140 Besucher, die eines der 3 G (geimpft, getestet, genesen) vorweisen müssen.

Alle Termine und Kartenbestellung unter www.kornspeicher.at