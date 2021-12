Kornspeicher öffnet wieder

Am Freitag, 17. Dezember um 19.30 Uhr steht eine etwas andere Weihnachtslesung unter dem Titel "Schöne Bescherung" mit dem Schauspieler, Sänger und Regisseur Peter-Andreas Landerl auf dem Programm. Am 18. Dezember ist um 10.30 und 15 Uhr das Kasperlstück "Der Kasperl und der Weihnachtsräuber" zu sehen. Kinder kommen auch bei der Klanggeschichte zum Mitmachen "Vom Bäumchen, das andere Blätter wollte" mit Lisa Wagner am 19. Dezember um 16 Uhr auf ihre Kosten. Die Wartezeit aufs Christkind verkürzt am Heiligen Abend um 10.30 und 13 Uhr Renis Kasperlhaus mit "Kling Kasperl, Klingelingeling".