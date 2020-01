Koreaner als Erfolgsgarant für Wels

Angeführt von ihrem koreanischen Legionär Kang Dong Soo zeigten die Welser eine mannschaftlich geschlossene Leistung und gewannen erneut mit 4:0. Das erste Ausrufezeichen setzte Kang, der den ehemaligen Teamspieler Christoph Simoner mit 3:0 vom Tisch fegte. Da auch Franje Kojic und Adam Szudi ihre Einzelpartien nach Hause spielten, stand es vor dem Doppel schon 3:0 aus Sicht der Welser. Anschließend bezwangen Kang/Szudi mit Simoner/Vorcnik immerhin die amtierenden Staatsmeister mit 3:1. Mit dem 4:0-Erfolg gegen Kapfenberg bauten die Welser ihre Führung in der Bundesliga aus. Am Sonntag auswärts gegen Verfolger Stockerau könnte Wels einen großen Schritt in Richtung Final Four machen. Foto: Hubweber

