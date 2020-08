Konzert spielte 6000 Euro für die Lebenshilfe ein

Als Veranstalter treten die eww-Gruppe, der Musikverein der Bundesbahner und die Stadt in Erscheinung. Vertreter der Lebenshilfe dankten den Sponsoren anlässlich der jüngsten Scheckübergabe. Das Geld sei bestens angelegt. In der Friedhofstraße wurde anstelle der früheren Werkstätte ein neues Wohnhaus für 16 Bewohner errichtet. "Weihnachten in Wels" hat sich als krönender Abschluss des kulturellen Jahres in Wels etabliert. Zu den 18 Ausgaben kamen 35.000 Besucher. Die Initiative stammt vom früheren eww-Vorstand Eich Rondonell.

