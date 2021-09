Kontrollen bei Sozialhilfe blieben nicht ohne Folgen

Allein im Juli wurden 50 Hausbesuche durchgeführt. Überprüft wird, ob die Sozialhilfe zu Recht und in gesetzlich zustehender Höhe ausbezahlt wird. Die Kontrollen blieben nicht folgenlos: In sieben Monaten wurden rund 200.000 Euro eingespart. Die Gründe für Sozialhilfe-Missbrauch sind meist geänderte Wohnverhältnisse oder das Verschweigen von Vermögenswerten. Bei den festgestellten Missbräuchen veranlasste die Stadt eine sofortige Einstellung bzw. Neuberechnung der Sozialhilfe. Zu Unrecht bezogene Leistungen werden zurückgefordert. "Der Weg der Stadt ist der richtige. Das spiegelt sich ganz klar in den Zahlen wider", sagt Sozialreferentin Christa Raggl-Mühlberger (FPÖ).