"Komödie mit Krimicharakter" zum Saisonstart im Theater Meggenhofen

Am 10. Juni feiert die Gerichtskomödie in Meggenhofen Premiere.

MEGGENHOFEN. Wer hat den Krug von Marthe Rull zerbrochen? Von dieser Frage ausgehend entspinnt sich Heinrich von Kleists Komödie "Der zerbrochene Krug", in der Dorfrichter Adam über ein Unrecht urteilen muss, in das er selbst verwickelt war. "Es ist sozusagen eine Komödie mit Krimicharakter", sagt Fritz Egger, Intendant des Theaters Meggenhofen. Dieses führt den Theaterklassiker ab 10. Juli auf – wie immer auf der Freiluftbühne im 450 Jahre alten Kircheckerhof in Meggenhofen.

Es ist heuer die große Eigenproduktion des Theaters, die Proben laufen seit Mai. Die Inszenierung basiert auf der Fassung H. C. Artmanns, der das Stück in die österreichische Gegenwart versetzt hat. Wie für das Theater Meggenhofen üblich, hat Egger oberösterreichischen Lokalkolorit eingefügt. "Es kommen Orte in der Umgebung vor. Wir haben das Stück aber auch nicht explizit in die Gegenwart geholt – es ist zeitlos, könnte eigentlich jederzeit spielen", sagt der künstlerische Leiter.

Gerichtsrat wird Gerichtsrätin

Eine größere Änderung in der Inszenierung von Regisseurin Christine Wipplinger ist die Rolle des Gerichtsrats Walter, der zur "Gerichtsrätin von Waltersberg" wird, gespielt von Julia Cencig. Sie ist wegen ihrer Hauptrolle als Kommissarin in SOKO Kitzbühel bekannt. Egger selbst wird in der Inszenierung in der Hauptfigur des Richters Adam zu sehen sein.

Die Produktion ist hochkarätig besetzt: So spielt zum Beispiel Peter Scholz, Ensemblemitglied am Theater in der Josefstadt, den Schreiber Scholz. Die Oberösterreicherin Miriam Fussenegger, die etwa bei den Salzburger Festspielen 2016 als Buhlschaft im "Jedermann" zu sehen war, übernimmt den Part der Eve.

Eine wichtige Rolle wird wie immer die Kulisse des Bauernhofs spielen. "Anderswo baut man passende Kulissen für ein Stück. In Meggenhofen wählen wir Werke aus, die zum Hof passen, den wir wieder zur Gänze bespielen werden", sagt Egger. Am 10. Juli feiert "Der zerbrochene Krug" Premiere, danach wird er bis zum 9. Juli jedes Wochenende aufgeführt.

Zwei Monate lang bietet das Theater Meggenhofen ein abwechslungsreiches Programm, unter anderem Lesungen der Schauspieler Cornelius Obonya und Johann Silberschneider, eine Jazzmatinee und die legendäre Band Broadlahn. Die erfolgreiche Eigenproduktion des Vorjahres, die Tragikomödie "Indien" von Josef Hader und Alfred Dorfer mit Egger und Peter Scholz in den Hauptrollen, wird am 14. und 15. Juli wieder aufgenommen. Bereits Tradition ist der Familiennachmittag, heuer am 18. Juni. Das Ensemble "theaterachse" bringt eine Neuinterpretation von "Rotkäppchen" auf die Bühne. Egger selbst feiert am 22. Juni mit seinem Kabarettprogramm "Wie mir der Schnabel gewachsen ist" Oberösterreichpremiere.

Zum Abschluss des Theatersommers Meggenhofen wird es am 16. Juli ein Fest geben. Chöre aus der Region sind eingeladen, sich musikalisch zu präsentieren. Den Höhepunkt bildet ein Konzert der "Poxrucker Sisters".

Zahlreiche Musiker und Schauspieler erwarten das Publikum also ab Juni in Meggenhofen. "Wir haben ein fantastisches Programm, jetzt freuen wir uns darauf, wenn es losgeht", sagt Egger.

Das gesamte Programm und den Kartenvorverkauf finden Sie unter theatermeggenhofen.at

