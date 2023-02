Kollision trotz Ampel: Zeugenaufruf nach Unfall in Wels

Ein Verkehrsunfall an der Kreuzung der Wimpassingerstraße mit der Schmierndorfstraße in Wels hat am Samstagnachmittag eine Verletzte gefordert. Zwei Autos waren gegen 14 Uhr zusammengestoßen, obwohl die Kreuzung ampelgeregelt ist. Weil beide Lenker angaben, bei Grün über die Kreuzung gefahren zu sein, bittet die Polizei in Wels um Hinweise unter der Telefonnummer 059133 474444.

Beteiligt waren eine 68-jährige Lenkerin aus Wels sowie ein 39-jähriger Autofahrer und dessen Beifahrerin (37) aus dem Bezirk Wels-Land. Beide Autos wollten geradeaus über die Kreuzung fahren. Die 37-jährige Kroatin wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und anschließend ins Klinikum Wels gebracht. Bisher konnte die Polizei keine Zeugen befragen.

