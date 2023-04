Kollision mit Traktor in Sulzbach: 36-Jähriger bei Auto-Überschlag verletzt

Der 36-jährige Welser fuhr um 8.20 Uhr mit seinem Pkw auf der L1190 Richtung Kematen am Innbach, als ein Traktor von der Sulzbach-Gemeindestraße auf die Landesstraße abbog. Der 72-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen dürfte das Auto übersehen haben. Folglich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der Pkw, in dem der 36-Jährige am Steuer saß, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Ersthelfer befreiten den Verletzten aus dem Toyota, danach wurde der Mann ins Klinikum Grieskirchen gebracht.

