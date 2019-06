Kollision auf der B137 forderte vier Verletzte

Zu dem Unfall ist es gekommen, weil ein 24-jähriger Lenker aus dem Bezirk Wels-Land einen weiteren Pkw, gelenkt von einem 47-Jährigen aus dem Bezirk Grieskirchen, in einer 70er-Zone überholen wollte. Zur selben Zeit - es war gegen 15.30 Uhr - wollte ein 64-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen in die Straße einbiegen. Dabei dürfte er das überholende Fahrzeug des 24-Jährigen, in dem auch sein 39-jähriger Onkel saß, übersehen haben.

Alle drei Lenker sowie der Beifahrer wurden verletzt ins Klinikum Grieskirchen gebracht.