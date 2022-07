Kokainhandel: Chef von Welser Nachtlokal in Haft

Bereits Anfang Juni hatten für den Geschäftsführer eines Welser Nachtlokals und eine seiner Mitarbeiterinnen (33) die Handschellen geklickt: Ermittler des Landeskriminalamts Oberösterreich nahmen die beiden Welser im Stadtgebiet von Salzburg fest, nachdem sie dort bei einem 44-Jährigen 20 Gramm Kokain gekauft hatten.

Insgesamt wird den beiden Welsern vorgeworfen, im Zeitraum vom Mitte 2021 bis zur Festnahme regelmäßig Beschaffungsfahrten in die Mozartstadt unternommen zu haben und dabei insgesamt 780 Gramm des Suchtgifts bei dem Salzburger gekauft zu haben. Etwa die Hälfte davon dürften sie an Dritte weitergegeben haben.

Dopingmittel verkauft

Ein 62-Jähriger aus Wels soll sich ebenfalls an den Beschaffungsfahrten beteiligt haben. Dem 44-jährigen Verkäufer konnten die Kriminalisten zudem nachweisen, mit Dopingmittel gehandelt zu haben. Ein 51-jähriger Bodybuilder aus Salzburg dürfte ihm Abnehmer vermittelt haben. Neben den Drogen fanden die Polizisten bei den Beschuldigten Bargeld, zwei Faustfeuerwaffen, verbotene Waffen und eine Vielzahl an Dopingmitteln.

Die drei Hauptbeschuldigten wurden nach entsprechenden Anordnungen der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels eingeliefert, wobei die 33-Jährige in der Zwischenzeit wieder enthaftet wurde. Bei ihren Einvernahmen zeigten sie sich teilweise geständig, teilte die Polizei am Donnerstag mit.