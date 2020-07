Kokain in Auto von 21-jährigem Drogenlenker gefunden

Am Freitagnachmittag wurde der Wagen des 21-Jährigen aus dem Bezirk Ried im Innkreis von einer Polizeistreife aus dem Verkehr gezogen. Die Fahrweise des Lenkers, der auf der A8 in Richtung Sattledt fuhr, war dermaßen auffällig, dass er auf einem Parkplatz in Aistersheim (Bezirk Grieskirchen) angehalten und kontrolliert wurde. Mit ihm im Wagen saßen zwei 24-jährige Männer. Der Lenker und sein Beifahrer aus dem Bezirk Braunau wiesen bei der Kontrolle eindeutige Zeichen von Suchtmittelbeeinträchtigung auf, so die Polizei. Daraufhin wurde das Auto durchsucht und 14 Gramm Kokain gefunden. Der 21-Jährige wurde von der Amtsärztin für fahruntauglich befunden. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

