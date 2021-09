Kochschule, Vinothek und Greißlerei: Genussatelier öffnet in Marchtrenk

In das Klagelied über die Personalprobleme in der Gastronomie und Hotellerie will Manuel Freller nicht einstimmen. Der 37-jährige Gastronom vermittelt über sein Personalvermittlungsunternehmen Leasing- und Mietköche und sperrt am 6. Oktober in Marchtrenk ein neues Lokal für gehobene Küche auf. Inspiration holte sich der Haubenkoch, der in Steinhaus lebt, dafür in London.

Das neue "Genussatelier" in der Kindergartenstraße ist eine Kombination aus Lokal, Kochschule, Greißlerei und Keller-Vinothek. Zentrale Elemente sind die offene Schauküche und ein großer "runder Tisch", an dem die Gäste zusammenkommen. "Die Gesellschaft ist derzeit so gespalten, wir wollen die Menschen wieder an einen Tisch bringen", betont Freller im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Um die Gäste kümmert sich ein sechsköpfiges Team, Küchenchef ist Sebastian Schwesinger. Am Abend wird es bis zu 15-gängige Menüs geben, die sich die Gäste individuell zusammenstellen können.

Mehr Spaß am Kochen

In ihrer Kochschule werden Freller und Schwesinger ein breite Palette abdecken, von vegan und vegetarisch bis hin zu Tipps für Hobbyköche, wie sie Steaks vom Wagyu-Rind oder Fischgerichte auf hohem Niveau hinbekommen. In der Greißlerei wird es Selbstgemachtes wie Terrinen, Chutneys, Essige bis hin zu Marmeladen geben, ebenso Fleisch aus dem Reifeschrank. Angeboten werden auch Spezialitäten wie Trüffel, Kaviar oder Austern. Geöffnet ist das Genussatelier von Dienstag bis Samstag, die Öffnungszeiten sind von 9 Uhr bis 22 Uhr geplant.

Sebastian Schwesinger lässt sich in der offenen Küche auf die Finger schauen. Bild: Schoisswohl

Freller ist auch Geschäftsführer der Genussfabrik, einer Personalleasingfirma für die Gastronomie, die vor drei Jahren als GmbH gegründet wurde. "Wir sind relativ gut durch die Coronakrise gekommen und haben die Zeit genützt, um Bewerbungsgespräche zu führen, und konnten in dieser Zeit rund 100 neue Mitarbeiter einstellen", sagt Freller. Das Modell, einige Monate in einem Betrieb zu arbeiten, neue Orte kennenzulernen und etwas Neues zu lernen und dann wieder zu wechseln, sei für viele attraktiv, zumal zu den Kunden auch viele Vier- und Fünfsternehotels zählen. Zusammengearbeitet wird auch mit Kurhotels- und Krankenhausküchen.

Freller selbst hat ebenfalls von seinen vielen gastronomischen Stationen national wie international profitiert, er kochte unter anderem in Restaurants in Portugal, Neuseeland, der Schweiz und Deutschland.