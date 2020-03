Kochlandschaft-Filme machen Appetit

In der aktuellen Kurzfilmserie Kochlandschaft der LEADER-Region Wels-Land sind Mathilde Grillmair aus Sipbachzell, die eine Brettljause mit Erdäpfelkäse zubereitet, und der Brotsommelier Günther Fuchshuber aus Offenhausen die beiden Hauptdarsteller – bilden doch ein gutes, selbstgemachtes Brot und der beliebte Kartoffelkäse eine perfekte geschmackliche Symbiose.

Der vielfach ausgezeichnete „Bäcker vom Kohlböckhof“, der auch am Welser Wochenmarkt vertreten ist, gibt einen Einblick in die Broterzeugung. Den Teig, dem er ausreichend Zeit lässt, schiebt er bei 350 Grad in den Holzofen und backt das Brot in eineinhalb bis zwei Stunden bei fallender Hitze fertig. Der aktuelle Beitrag kann auf nachrichten.at und regionwelsland.at/kochlandschaft sowie in sozialen Medien angesehen werden.