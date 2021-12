Knallerei zu Silvester ist entbehrlich

Im Ortsgebiet sind Feuerwerke verboten. Trotzdem halten sich viele nicht daran. Deshalb appelliert der Marchtrenker Bürgermeister Paul Mahr (SP) und der Welser Sicherheitsreferent Gerhard Kroiß (FP) eindringlich an die Bewohner beider Städte, auf Silvesterkracher zu verzichten.

Das Abschießen von Raketen und Böllern ist in beiden Städten verboten. Erlaubt sind nur Feuerwerkskörper der Kategorie F1 wie Wunderkerzen, Knallbonbons, Knallerbsen oder Tischfeuerwerke. "Die Knallerei belastet Mensch und Tier", macht Mahr deutlich. Kinder, ältere Menschen, Haustiere und vor allem Wildtiere mache die Lärmbelästigung schwer zu schaffen. Neben der Staubbelastung dürfe man die Unfallgefahr nicht unterschätzen: "Vorsicht ist besser als Leichtsinn", betont Kroiß und kündigt am Silvesterabend Kontrollen der Polizei an.