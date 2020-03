Das Klinikum Wels-Grieskirchen rüstet sich für den Ernstfall. Nachdem schon zu Wochenbeginn der Patientenstrom massiv eingeschränkt wurde, hat man in den vergangenen Tagen Vorbereitungen für einen möglichen Ansturm von Corona-Patienten getroffen. Die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm hielt am Mittwoch noch an. "Bislang wurde noch kein Patient stationär aufgenommen", erklärte Klinikumsprecherin Kerstin Pindeus gestern Vormittag. Um 14 Uhr wurden in Wels zwölf Erkrankte registriert.