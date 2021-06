Klinikum startet mit einer neuen Gesundheits-App

Die Antworten auf diese Fragen und vieles mehr gibt es nun jederzeit zum Nachlesen in der neuen Gesundheits-App des Klinikums Wels-Grieskirchen. "Es ist uns wichtig, die Bevölkerung über Gesundheitsthemen am Laufenden zu halten. Leider war es uns durch Corona nicht möglich, unsere erfolgreiche Veranstaltungsreihe ‚Klinikum-Wissensforum‘ in der bewährten Form fortzuführen", sagt Geschäftsführer Dietbert Timmerer. Geboten werden Berichte, Videos und Experteninterviews zu vielen Gesundheitsthemen.

Die App mit dem Namen via+ gibt’s ab sofort zum Download im Google Play Store und App Store.