Klinikum-Mitarbeiter werben selbst für den Nachwuchs

Nicht nur im klassischen Medizin- und Pflegebereich werden laufend neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht. Ein hoher Prozentsatz des Personals arbeitet in anderen Bereichen, etwa in der Spitalsküche, in der Technik oder Verwaltung. Auch sie sind für das Funktionieren des Krankenhausbetriebs unerlässlich. Menschen mit entsprechender Qualifikation denken dabei oft gar nicht an ein Krankenhaus als möglichen Arbeitgeber. Das will das Schwerpunktkrankenhaus nun mit einer neuen Kampagne inklusive einer Karrieremesse am 13. Oktober am Standort Wels ändern, denn neue Mitarbeiter werden dringend gesucht. Das zeigt auch ein Blick auf die derzeit angebotenen Stellen auf den Websites des Krankenhauses.

Für die Kampagne wurden Testimonials aus den eigenen Reihen ausgewählt, die einige der mehr als 100 angebotenen Berufsgruppen repräsentieren. Zuvor wurden zahlreiche Interviews geführt. "Es galt herauszufiltern, warum Mitarbeiter gerne im Klinikum arbeiten und worin sie die Vorteile ihres Jobs im Ordensspital sehen", erklärt Kerstin Pindeus, Leiterin der Abteilung für PR und Marketing am Klinikum. "Ebenso wurden Themen herausgearbeitet, die noch Verbesserungspotenzial haben."

"Wir haben 100 Berufsgruppen unter einem Dach", sagt Marketingleiterin Kerstin Pindeus. Bild: Klinikum/Nik Fleischmann

In der neuen Kampagne präsentieren sich Vertreter unterschiedlichster Berufsgruppen im Team und in Form von Einzelporträts. Zu sehen sind diese Motive unter anderem auf Plakaten, Citylights und online auf Social Media, Bannern und auf der Klinikum-Website. Außerdem wurden Videos über Erfolgsgeschichten produziert, die Möglichkeiten zur Entwicklung und Entfaltung im Großbetrieb Klinikum aufzeigen.

Für Ein- und Umsteiger

Die Karrieremesse "Wir sind Klinikum" findet am Donnerstag, 13. Oktober, von 10 bis 18 Uhr am Klinikum Wels statt. Ein 3G-Nachweis ist erforderlich. Es gibt Führungen, Infostände, Praxisbeispiele in den Bereichen Küche, Human Resources, Management, medizinische und chemische Laboranalytik, medizinisches Sekretariat und Stationsassistenz, Pflege u. v. m. Zielgruppe sind Schulklassen (Anmeldung erbeten), Eltern mit ihren Kindern sowie Jobeinsteiger und -umsteiger.