Klinikum lädt zum Wissensforum zum Thema Lunge

Rauchen ist Risikofaktor Nummer eins, prinzipiell könnte aber jeder davon betroffen sein. In den vergangenen Jahren konnten große Fortschritte in der Behandlung erzielt werden. "Das sind in erster Linie die Immuntherapie, die das körpereigene Immunsystem dazu bringen soll, die Tumorzellen abzustoßen, sowie die ‚targeted therapy‘, eine maßgeschneiderte Behandlungsform, die gezielt das Wachstum des Tumors beeinflussen kann", sagt Christian Trockenbacher, Oberarzt in der Abteilung für Lungenkrankheiten am Klinikum Wels-Grieskirchen.

Am 12. April findet am Klinikum Wels um 18 Uhr das Wissensforum zum Thema Lunge statt, eine Anmeldung ist erforderlich: wissensforum@klinikum-wegr.at

