Klinikum fährt Ambulanzen hoch: Besuchsverbot bleibt aber aufrecht

Die Krankenhäuser befinden sich trotz des Rückgangs der Zahl an Covid-19-Patienten weiterhin im Ausnahmezustand. Im Klinikum Wels-Grieskirchen wurden die Beschränkungen mit Beginn des Monats Mai nun etwas gelockert. Die Organisation der ambulanten und stationär geplanten Behandlungen wird schrittweise hochgefahren. Das Management erfolgt unter neuen Rahmenbedingungen.

Genaue Terminplanung

Um die Frequenzen in den Ambulanzen niedrig zu halten, müssen sich Patienten an telefonisch vereinbarte Termine halten. Die Akutambulanzen sind davon ausgenommen. Der Einlass durch die Schleuse ins Klinikum ist maximal eine halbe Stunde vorher gestattet. "Um die Auslastung über den Tag verteilen zu können, werden wir in einigen Fachbereichen die Ambulanzzeiten sogar ausdehnen", sagt der Ärztliche Leiter Thomas Muhr.

Die Planung der stationären Eingriffe wird nach medizinischer Dringlichkeit vorgenommen. Die Patienten werden am Tag vor dem Spitalsaufenthalt von der jeweiligen Fachabteilung informiert. Auch jene Patienten, deren geplanter Termin aufgrund der Corona-Krise abgesagt werden musste, werden von den Abteilungen kontaktiert.

Keine guten Nachrichten gibt es für Angehörige von Patienten. Denn Krankenbesuche sind weiterhin verboten. Mit dem Besuchsverbot soll das Infektionsrisiko auf ein Minimum reduziert werden. Weiter davon ausgenommen sind enge Angehörige von Palliativpatienten, deren Ableben befürchtet werden muss, sowie Eltern kranker Kinder und Entbindungen.

Die Schleusen an den beiden Klinikum-Standorten bleiben aufrecht. Wegen des steigenden Patientenaufkommens wird in Wels ein zweites Zelt für Wartende aufgestellt. Die Infektionsambulanz, in der man bisher die Covid-19-Patienten behandelte, wurde auf die Isolationsstation verlegt. 75 Betten und 15 Intensivbehandlungsplätze sind für Corona-Patienten reserviert. Das Klinikum berücksichtigt damit die Vorgabe des Landes. Auf dem Spitalsgelände herrscht Maskenpflicht und das Gebot zum Abstandhalten sowie zur Händehygiene. In den Ambulanzen werden Mitarbeiterinnen mittels Plexiglas-Wänden vor der Infektionsgefahr geschützt.

Wann das Klinikum auf Normalbetrieb umstellt, ist noch ungewiss. Gestern waren in Wels und Wels-Land nur noch jeweils zwei Patienten mit dem Coronavirus infiziert. In Grieskirchen und Eferding wurden ebenso nur noch jeweils zwei Corona-Erkrankte gezählt. Im Vergleich dazu sind in allen drei Bezirken und in Wels 255 mit dem Virus Infizierte wieder genesen.

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at