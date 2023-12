Klinikum Wels bildet chirurgische Assistenz aus

Die OTA ist vorwiegend im OP-Bereich eingesetzt. Zuweilen trifft man diese auch in Ambulanzen mit Wundversorgung oder in der Endoskopie. Die Ausbildung zur OTA kann direkt am Klinikum absolviert werden. Diese hat man je nach Vorkenntnissen in drei Jahren beendet. Zwei Jahre dauert das Upgrade. Rund ein Drittel des Unterrichts umfasst die Theorie, zwei Drittel verbringen OTA-Anwärter in der Praxis. Der nächste Lehrgang beginnt im September 2024. Die Anmeldefrist läuft bis 10. Mai. Operationstechnische Assistenten in Ausbildung erhalten ein Taschengeld von 600 Euro. Schon ab dem zweiten Jahr ist ein Dienstverhältnis möglich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper