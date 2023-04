Klimavortrag mit Kromp-Kolb

Die emeritierte Universitätsprofessorin für Meteorologie und Klimatologie an der Universität für Bodenkultur in Wien kommt am Freitag, 21. April, zu einem Vortrag nach Bad Wimsbach-Neydharting. Sie betont, dass die Welt derzeit an einem Scheideweg stehe. "Nutzen wir die Krise als Chance, es in Zukunft besser zu machen, oder beuten wir unseren Planeten weiter aus?" Beginn ist um 19 Uhr im Pfarrsaal, Veranstalter ist das Katholische Bildungswerk.

