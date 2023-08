"Kleinod Musikfestival" ab 8. September: Weltmusik in Wels

Nach der Premiere 2021 und Pause im Vorjahr kehrt heuer das "Kleinod Musikfestival" von 8. bis 10. September nach Wels zurück. Wie der Name schon erahnen lässt, haben die Veranstalter Hans-Jörg Wanik und Horst Sonntagbauer ein eklektisches, qualitativ hochwertiges Line-up mit Künstlern verschiedenster Stilrichtungen zusammengestellt. Ein "Festival neuer Töne mit spannenden und faszinierenden Musikideen" kündigen die beiden an.

Drei Konzerttermine stehen auf dem Programm: Den Anfang macht am Freitag, 8. September, um 20 Uhr Peter Hudler mit seinem Crossover-Programm "Cello on Fire" in den Minoriten. Der Cellist schlägt Brücken zwischen den Musikepochen von Pop bis Rock, Folk, Jazz und klassische Moderne.

Im Anschluss übernimmt ab 21 Uhr das "Diknu Schneeberger Trio", das zu den besten Gypsy-Jazz-Bands der Welt gehört. Gemeinsam mit dem Geigen-Shootingstar Sandro Roy präsentieren sie feurige, lebensfrohe Melodien aus eigener Feder.

Lokal, aber weltgewandt beginnt der Samstagabend im Stadttheater Greif: Pianist Martin Gasselsberger aus Gaspoltshofen und Sängerin Petra Linecker aus Wels spannen einen Bogen von der amerikanischen Musik der 30er- bis 60er-Jahre über Pop und Soul bis zu Eigenkompositionen.

Den zweiten Teil des Abends übernimmt ein Ensemble, das bereits in der Carnegie Hall in New York zu Gast war: "Quadro Nuevo" tourt seit 1996 durch die ganze Welt und bringt von seinen Reisen einen bunten Stilmix aus Tango, Musik aus dem Mittelmeerraum und dem Orient, Fahrtenliedern und vielem mehr mit.

Irgendwo zwischen Alpen und Balkan liegt die Musik der fünfköpfigen Band "Alpkan". Bei einem Kulturbrunch im Gösser-Bräu am Sonntagvormittag ab 11 Uhr präsentieren sie ihre einzigartige Mischung aus Volksmusik mit zahlreichen anderen Stilrichtungen.

Einzeltickets für einen der Konzertabende kosten im Vorverkauf 30 Euro und an der Abendkassa 35 Euro. Festivalpässe gibt es für 54 bzw. 60 Euro. Tickets sind online unter jetticket.com oder beim Infopoint Greif, in der Wels Info und im Gösser-Bräu erhältlich. Weitere Informationen gibt es online: kleinodmusikfestival.com

