Kleinkind sperrte Mutter auf Balkon

WELS. Ungewöhnlicher Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Wels in der Neustadt.

Drehleiter hätte nichts genützt. Bild: Matthias Lauber

Zu einer Türöffnung eilten die Feuerwehrleute aus Wels am Wochenende. Das ist weiter nichts Ungewöhnliches, wären da nicht die Umstände, weshalb die freiwilligen Helfer alarmiert worden sind.

In der Kafkastraße im Stadtteil Neustadt stand eine Frau auf dem Balkon ihrer Wohnung in der dritten Etage. Sie konnte nicht mehr in die Räume zurück, weil ihr 19 Monate altes Kind die Tür zugemacht hatte. Die "Gefangene" machte sich bei Nachbarn bemerkbar, die die Feuerwehr alarmierten. "Ein Handy hatte sie nicht dabei", sagt Einsatzleiter Jörg Stadler auf Anfrage der OÖN. "Natürlich auch nicht den Wohnungsschlüssel." Eine "Rettung" mit der Drehleiter war sinnlos, die Feuerwehrleute mussten mit Gewalt die zugesperrte Wohnungstür aufbrechen. Nach wenigen Minuten konnte die Mutter ihr Kind wieder in die Arme schließen.

Feuerwehr-Offizier Stadler leistete nicht zum ersten Mal bei einem derartigen Einsatz Hilfe: "Im Vorjahr war ich zwei Mal dabei, als Kinder die Balkontür zumachten, während die Eltern draußen waren."

Leicht bekleidet, große Kälte

Einer dieser Notfälle passierte in der Gartenstadt. "Das war damals im Winter und die Frau nur leicht bekleidet auf dem Balkon: Wir hatten kurzfristig überlegt, sie mit einer Leiter herunterzuholen, damit sie nicht noch länger der Kälte ausgesetzt ist", erinnert sich Stadler. Letztlich konnte die Tür von der Feuerwehr rasch geöffnet werden und die Ausgesperrte wieder in die warme Stube wechseln. (müf)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema