Kleidung aussortieren und Welser Einkaufsgutscheine gewinnen

In der ersten Schulwoche nach den Ferien findet zum dritten Mal in Wels die Shopping Week statt, bei der mehr als 250 Geschäfte in der Innenstadt, in den beiden Einkaufscentern max.center und SCW sowie XXXLutz mit vielen Aktionen teilnehmen werden. Der Möbelhändler wird wieder seinen roten Teppich in der Innenstadt ausrollen.

Neu ist dieses Mal eine Aktion, die Mode-Recycling belohnt. Am Bawag-Platz können von Montag, 9. September, bis Freitag, 13. September, (10 bis 18 Uhr) nicht mehr getragene Kleidungsstücke und Fehlkäufe abgegeben werden. Bei drei abgegebenen Teilen dürfen die Besucher einmal am Glücksrad drehen. Zu gewinnen gibt es entweder Einkaufsgutscheine zu fünf oder zehn Euro oder eine Einkaufstasche. Alle, die mitmachen, nehmen auch an der Hauptpreisverlosung teil. Zu gewinnen gibt es eine Wels Card mit 1000 Euro Guthaben. Die Kleidung wird an Sozialeinrichtungen und Secondhandanbieter weitergegeben.

"Wir alle müssen verantwortungsvoll mit Ressourcen umgehen, alte Kleidung bekommt ein zweites Leben", sagt Stadtmarketing-Chef Peter Jungreithmair. Neben dem Nachhaltigkeitsgedanken sollen aber auch die Welser Modehändler profitieren, da in den Kästen Platz für die neue Herbstmode geschaffen wird.

Allianz des stationären Handels

Bürgermeister Andreas Rabl (FP) betont, dass die Shopping Week das wichtigste Event zur Ankurbelung des Welser Handels sei, das jedes Mal mehrere zehntausend Besucher anziehe. Wirtschaftsstadtrat Martin Oberndorfer (VP) sieht im gemeinsamen Auftritt der Innenstadt-Kaufleute und der Einkaufszentren im Westen der Stadt eine "Allianz für den stationären Handel und gegen den Internethandel". Der Obmann der Welser Kaufmannschaft Michael Wipplinger betont die gute Kooperation mit SCW und max.center: "Es macht keinen Sinn, sich gegenseitig die Kunden abspenstig zu machen." Er wünscht sich noch eine stärkere Einbeziehung der Welser Neustadt.

max.center-Leiterin Doris Panagl kündigt für die Shopping Week Gutscheinaktionen, originelle Modepräsentationen und eine Playmobil-Ausstellung für die jüngsten Besucher an. Sie berichtet von einem gestiegenen Interesse von Geschäftsbetreibern. Neben der neuen Fussl-Filiale expandiert auch dm am Standort, weitere Gespräche laufen.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger