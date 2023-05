Klaus Fronius: "Geschwindigkeit ist nicht das Maß aller Dinge"

Seniorchef Klaus Fronius (Bildmitte) wird ein Lehrlingsteam beim Welser Businessrun am 26. Mai anführen. Der 77-Jährige denkt nicht daran, die Laufschuhe an den Nagel zu hängen.

Aus der Geschäftsleitung der Firma Fronius zog sich Klaus Fronius im Jahr 2012 zurück. In seiner Freizeit ist er seither aber alles andere als untätig. Er erzeugt auf seinem Bauernhof, dem Schlattbauerngut in Ried im Traunkreis, Bioprodukte und hält sich mit Laufen, Radfahren und Schwimmen fit. Beim Welser Businessrun am 26. Mai betreut und motiviert Fronius das Lehrlingsteam seines Unternehmens.