In 34 Wochen Bauzeit soll der Kaiser-Josef-Platz bis Ende September wieder zu einem Aushängeschild von Wels werden. Die Stadt investiert 6,6 Millionen Euro in die Umgestaltung mit mehr Bäumen, begrünten Dächern der Bus-Pavillons und der Tiefgaragenaufgänge, Brunnen, Wasserspielen und neuer Beleuchtung. Außerdem steckt die eww-Gruppe 1,7 Millionen Euro in die Erneuerung der Versorgungsnetze (Fernwärme, Wasser, Kanal, Strom, Glasfaser-Datenleitungen).