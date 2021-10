Kiwanier unterstützen bei Einzug in neue Wohnung

Der Kiwanis Club Grieskirchen-Hausruckkreis mit Präsident Günther Unterberger hat seinen Sozialpreis in der Höhe von 6300 Euro an den "Verein Miteinander, leben – lernen – arbeiten" vergeben. Die feierliche Übergabe fand bei einem Festabend in der Wirtschaftskammer statt.

Zugute kommt das Geld einer Wohngemeinschaft von drei jungen Menschen im Rollstuhl, die in Kürze in Grieskirchen ihre neue Wohnung beziehen können. Der Geldpreis wird für elektrisch und steuerbare Türantriebe verwendet. Außerdem wurden bei diesem Festabend auch die drei Siegerprojekte der Kiwanis-Kids-Challenge bekannt gegeben. Mit ihren Beiträgen zum Thema "Du kannst die Welt verändern" überzeugten die Schülerinnen und Schüler der Technischen Mittelschule 2 Grieskirchen sowie der Mittelschulen St. Agatha und Waizenkirchen.