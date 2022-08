Seit einem halben Jahrtausend findet in Kallham um Mariä Himmelfahrt der Kirtag statt. Nach den pandemiebedingten Einschnitten gibt es heuer von 13. bis 15. August sogar an drei Tagen Programm. Der große Vergnügungspark mit Autodrom, Tagada, Hully Gully und zahlreichen Kinderkarussellen öffnet am Wochenende jeweils um 14 Uhr, am Montag geht es bereits vormittags los. Der Höhepunkt am Samstag ist die "Ufta’eh Summer Night" mit DJ Wolf Le funk.