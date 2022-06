Kirschsaison beginnt: Obstbauern erwarten gute Ernte

Noch sind die Mengen überschaubar, aber die ersten Schartner Kirschen sind bereits ab Hof erhältlich. "Heuer schaut es mit der Kirschenernte sehr gut aus, aufgrund der rund 20 verschiedenen Sorten wird die Erntezeit voraussichtlich bis Ende Juli dauern", sagt Horst Hubmer vom Firlingerhof. Auch der heftige Gewitterregen am Pfingstwochenende konnte den Kirschkulturen dank der engmaschigen Netze nichts anhaben. Im Ernteeinsatz auf den Obstplantagen sind heuer viele ukrainische Frauen, die vor dem Krieg aus ihrer Heimat geflohen und auf den Schartner Obsthöfen untergebracht sind. Die Kirschen werden heuer ab Hof sieben Euro pro Kilo kosten.

Kirschenfest am 26. Juni

Ein Termin zum Vormerken: Am Sonntag, 26. Juni, laden die Schartner Obstbauern ab 10 Uhr zum Kirschenfest am Firlingerhof. Geboten werden viele Köstlichkeiten rund um die süße Frucht. Die Besucher können sich über den Kirschenanbau in Scharten informieren. Mittlerweile werden in der Kirschanbau-Gemeinde des Landes auf mehr als 50 Hektar Kirschen geerntet. Ein alljährliches Highlight ist die Obst-Hügel-Land-Meisterschaft im Kirschkern-Weitspucken. Der derzeitige Rekord liegt bei 14,2 Metern. Außerdem wird es viel Musik, Unterhaltung und einen Streichelzoo für die jüngsten Besucher geben.

Übrigens: Im größten Obstgarten des Landes wird heuer auch eine gute Marillenernte erwartet. Die Anbaufläche beträgt bei der süßen gelben Frucht 40 Hektar. (krai)