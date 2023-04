Kirschblütenrennen 2023 startet am 26. April in Wels

WELS. Am 23. April ist es wieder so weit: Das Kirschblütenrennen, eines der ältesten Radrennen Österreichs, geht wieder an den Start. Zu dem Klassiker, der auch heuer Teil der ÖRV-Radliga 2023 ist, werden wieder die heimischen Topteams in Wels erwartet.

Das Rennen, das von der Raiffeisenbank und der Stadt gesponsert wird, startet um 9 Uhr beim Interspar Nord in Wels, von dort geht es über Krenglbach, Buchkirchen und Scharten zurück nach Buchkirchen und wieder nach Wels. Insgesamt 171 Kilometer legen die Sportler bei dem Rennen in mehreren Runden zurück.

Auf dem Mistelbacher Berg in Buchkirchen wird eine Gastrozone eingerichtet, dort können die Zuschauer das Ringen um die Spitzenposition verfolgen. Im Start- und Zielbereich beim Interspar in Wels gibt es eine Liveübertragung.

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer