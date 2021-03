Nach der coronabedingten Absage im vergangenen Jahr freuen sich die Welser Pfarrgemeinden nun auf die Visitation von Bischof Manfred Scheuer, der von 14. bis 21. März in Wels sein wird.

"Mir ist es wichtig, dass die Kirche sich zeigt, dass sie für die Menschen da ist, dass sie dabei neue Formen ausprobiert und kreativ ist. Gerade auch in dieser herausfordernden Zeit", sagt Bischof Scheuer. Er betont, dass man den Blick nicht nur auf das richten solle, was gegenwärtig nicht möglich sei. Das lähme uns nur. Vielmehr sollten wir die Möglichkeiten schätzen und nutzen, die unter den gegebenen Bedingungen gut durchführbar sind. "Denn christliches Leben, christlicher Glaube, gesellschaftliche Verantwortung gehen immer. Das beweist Kirche auch hier in Wels. Kirche und Glaube sind niemals auf Stand-by."

Begleitet wird Bischof Scheuer von Generalvikar Severin Lederhilger und Bischofsvikar Willi Vieböck. Sie werden insgesamt acht Gottesdienste in verschiedenen Welser Pfarren feiern.

Am Dienstag, 16. März (18 Uhr), steht ein Online-Talk mit dem Bischof auf dem Programm, bei dem es um die Aufgaben der katholischen Kirche in der Stadt geht und welche Kraftplätze es in Zeiten der Pandemie gibt. Am Ende ist Zeit für Fragen. Anmeldung bei eva.bergmayr@dioezese-linz.at

Am Freitag, 19. März, finden von 15 bis 18 Uhr Sprechstunden mit Bischof Scheuer (St. Franziskus), Lederhilger (St. Stephan) und Vieböck (Stadtpfarre) statt. Anmeldung: Tel. 07242-43306.